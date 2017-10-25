Президент Республики Арцах встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 октября принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.