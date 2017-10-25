Президент Республики Арцах встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком
Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 октября принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана.
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