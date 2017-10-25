В сети появилось первое видео Пхеньяна с высоты птичьего полета

Сингапурский фотограф Арам Пэн, автор серии ландшафтных фотографий КНДР, стал первым иностранцем, которому власти этой страны разрешили провести воздушную съемку Пхеньяна с обзором в 360 градусов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Разрешение провести эксклюзивную съемку с борта сверхлегкого самолета Пэн получил в сентябре. Помимо установленных на борту видеокамер сингапурец также использовал фотокамеру. На кадрах 12-минутного видеоролика, появившегося в сети, видно, что автомобилей в столице очень мало для города такого масштаба, как Пхеньян. Не удается рассмотреть на улицах северокорейской столицы и больших скоплений людей.

Пэну удалось совершить полет над значительной частью города - на видео и фотографиях запечатлены известные здания и памятники Пхеньяна.

В интервью NK News фотограф, впервые побывавший в КНДР в 2013 году, рассказал, что получил разрешение снять видео благодаря своему позитивному взгляду на страну: "Возможно, потому что я без предубеждений смотрю на северокорейцев. Чем дружелюбнее я себя веду, тем больше они мне открываются".