По делу о самоубийстве военнослужащего выдвинуто обвинение его сослуживцу

В рамках уголовного дела об убийстве срочного военнослужащего, рядового Грача Араратовича Аветисяна в результате следственных и судебных процедур Вторым гарнизонным следственным отделом было установлено и приобретено достаточно фактических материалов о том, что сослуживец убитого нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, нанес удары и оскорбил Г.Аветисяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении.

Ранее сообщалось, что 20 октября в результате выстрела из автомата АК-74 ранение в области головы получил Г.Аветисян, который скончался по дороге в госпиталь Степанакерта.

На основе собранных доказательств его сослуживцу, рядовому срочной службы, выдвинуто обвинение по ч.1 ст. 359 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в унижении чести и достоинства личности, в издевательстве над ними или их преследовании либо соединенное с применением насилия). В качестве меры пресечения избрано заключение.

Следствие продолжается.