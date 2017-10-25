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В Австрии задержали пакистанского киллера, на счету которого 70 убийств


Австрийская полиция в среду задержала предполагаемого пакистанского серийного киллера, на счету которого 70 убийств, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, 35-летний Атиф З. был задержан при попытке незаконного проезда в страну по западно-балканскому пути из Венгрии в Австрию.

Наиболее разыскиваемый "враг пакистанского государства номер один", на счету которого не менее 70 заказных убийств, считается самым известным киллером в своей стране, отмечает газета.

В последнее время, по версии обвинения, мужчина предпочел заниматься "более прибыльным бизнесом", связанным с торговлей людьми, и проводил перевозки нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию, то есть по западно-балканскому миграционному пути, о закрытии которого власти затронутых стран объявляли еще в 2016 году.

Пакистанец был задержан на венгерском шоссе M60 около Боли, добавляется в публикации.

 



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