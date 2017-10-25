Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат представила свою новую коллекцию «Горная жемчужина» в медиацентре московского парка «Зарядье». Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 октября.

Показ состоялся в рамках программы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В коллекцию вошли повседневные платья и свадебные наряды.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой.