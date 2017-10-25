Армения покупает газ у РФ по лучшей цене в регионе: вице-премьер Армении

У Армении никогда не было долгосрочных договоренностей с Россией в связи с природным газом, так как РФ никогда не подписывает долгосрочным договоров в этой сфере. Как сообщает Арменпресс, об этом в парламенте страны отметил вице-премьер Армении Ваче Габриелян, отвечая на вопрос депутата Эдмона Марукяна о том, почему премьер-министр РФ заявляет о том, что тариф на газ для Армении не подорожает, если ранее сообщалось, что в случае продажи 20% акций компаний «Армросгазпром» компании «Газпром» тариф на газ для Армении не увеличится.

«Сейчас мы покупаем газ у РФ за 150 долларов: это лучшая цена в регионе, но она определена на конкретный срок. Мы никогда не договаривались о цене на газ на десятилетия, так как Россия не подписывает долгосрочных договоров. Договор с нами тоже был предусмотрен до 2018 года, сейчас он продлевается на год», - отметил вице-премьер.

По его словам, заявление премьера РФ фиксирует, что повышение цены на газ не было, и данный тариф будет действовать и в следующем году. «Нет никакого договора или соглашения о повышении цены на газ, есть только срок, который продлевается», - сказал Габриелян.