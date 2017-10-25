Премьер-министр Армении принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Армении Карен Карапетян 25 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в котором также приняли участие главы правительств других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян поприветствовал участников заседания Евразийского межправительственного совета и поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана.
На заседании выступили главы правительств Армении, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и России, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны следующие документы:
- Решение «О Порядке проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза»;
- Распоряжение «О плане мероприятий («дорожной карте») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018-2019 годы»;
- Поручение по вопросу «О дополнительном комплексе мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых Российской Федерацией в одностороннем порядке применяются специальные экономические меры»;
- Поручение по вопросу «Об анализе ситуации, складывающейся на рынках сахара государств-членов Евразийского экономического союза»;
- Распоряжение «О ходе работы по созданию органа по расследованию авиационных происшествий»;
- Поручение по вопросу «О проекте Соглашения о судоходстве»;
- Распоряжение «О некоторых вопросах формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза»;
- Решение «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2018 – 2020 годы»;
- Распоряжение «О проекте Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе»;
- Распоряжение «О проведении выставочного форума «Евразийская неделя» в 2018-2020 годах»;
- Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.