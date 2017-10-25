Премьер-министр Армении принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 25 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в котором также приняли участие главы правительств других государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян поприветствовал участников заседания Евразийского межправительственного совета и поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана.

На заседании выступили главы правительств Армении, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и России, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета были подписаны следующие документы: