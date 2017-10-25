Медведю удалили язык с гигантской опухолью

Международная команда ветеринаров удалила язык с гигантской опухолью у гималайского медведя, живущего в монастыре в Мьянме. Как передает Арменпресс, этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, язык животного начал расти после того, как монахи спасли медвежонка от незаконной продажи в Китае. В 2016 году специалисты провели операцию, однако опухоль продолжила увеличиваться. В 2017 году она достигла такого размера, что язык врезался в зубы, а медведь быстро уставал из-за дополнительных трех килограммов веса, приходящегося на его голову.

Язык пришлось ампутировать. Новая операция прошла успешно, и качество жизни животного улучшилось.

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