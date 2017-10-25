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В Барселоне открылось представительство МИД Южной Осетии


В главном городе Каталонии, Барселоне, открылось представительство министерства иностранных дел Южной Осетии, как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД пояснили, что открытие представительства будет способствовать налаживанию двусторонних связей, в первую очередь, в области культуры и в гуманитарной сфере.

В свою очередь, в Каталонию с краткосрочным рабочим визитом прибыл глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев. sМинистр отметил, что события в Каталонии, к которым приковано внимание всего мира, вызывают особый интерес в Южной Осетии.

"Двадцать шесть лет назад югоосетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности", – сказал Медоев.



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