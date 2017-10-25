Будет разработано новое соглашение о единых правилах в сфере водительских прав на территории ЕАЭС

Будет разработано новое соглашение о единых правилах в сфере водительских прав на территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на брифинге по итогам заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Ереване.

«Многих интересуют вопросы, связанные с водительскими удостоверениями. Концептуальный подход будет следующий: мы начнем разрабатывать соглашение о единых правилах. В этой сфере вскоре произойдут фундаментальные изменения, связанные с тем, что происходит оцифровка, в том числе и транспорта. Появляются новые машины, относительно которых водители должны иметь новые знания, навыки», - отметил Саркисян.

В частности, по его словам, речь идет о гибридных и беспилотных машинах.

В Армении 25 октября проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

В повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Участники заседания рассмотрели некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.