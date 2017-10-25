Тысячи овец прошли по улицам Мадрида

По центральным улицам испанской столицы прошли тысячи овец. Смотрите на видео, как выглядело это необычное зрелище, передает Арменпресс.

Эта акция была приурочена к старинному празднику "Fiesta de la Trashumancia". Таким необычным способом в праздничные дни пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране древних традиций овцеводства.