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Тысячи овец прошли по улицам Мадрида


По центральным улицам испанской столицы прошли тысячи овец. Смотрите на видео, как выглядело это необычное зрелище, передает Арменпресс.

Эта акция была приурочена к старинному празднику "Fiesta de la Trashumancia". Таким необычным способом в праздничные дни пастухи напоминают властям и жителям Мадрида о существовании в стране древних традиций овцеводства.



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