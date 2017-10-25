Британец пролетел над Африкой на ста воздушных шариках

38-летний британец Том Морган (Tom Morgan) взлетел над ЮАР на складном кресле, привязанном к воздушным шарикам с гелием, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Авантюрист несколько раз пытался подняться в воздух в Ботсване, но потерпел неудачу из-за неблагоприятной погоды и лопающихся шариков. Когда у него почти закончился гелий, он перебазировался к южноафриканскому Йоханнесбургу для последней попытки.

На этот раз ему удалось исполнить задумку. Складное кресло медленно поднялось вверх. По достижении инверсионного слоя в атмосфере скорость подъема стала быстро расти. «Мне пришлось сохранять хладнокровие и постепенно отрезать шары», — рассказывает Морган.

Во время полета он поднялся на высоту 2,4 тысячи метров.