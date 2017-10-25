Президент Туркмении проскакал на лошади по Ашхабаду

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов верхом на лошади осмотрел строительные объекты в Ашхабаде. Соответствующее видео опубликовал портал «Хроника Туркменистана», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На видео глава государства едет на коне на фоне современных и с виду престижных районов Ашхабада. Бердымухамедов одет в спортивный костюм, а в руках у него своеобразная трость, при помощи которой он подгоняет лошадь и отдает распоряжения подчиненным.

Подчиненных в ролике всего двое, оба — в деловых костюмах. Они идут пешком и что-то записывают в блокноты, согласно кивая в ответ на указания президента. Других людей на кадрах нет, Бердымухамедов едет по безлюдному городу.