В октябре следующего года в Ереване пройдет один из этапов молодежного Гран-При по фигурному катанию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

«Вместе с членом совета Федерации Саргисом теваняном мы представили соответствующее обращение в Международный союз конькобежцев. Наше обращение утвердили, и в октябре следующего года в Ереване пройдет один из этапов молодежного Гран-При по фигурному катанию. В этих соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте 13-19 лет. При принятии решения Международный союз конькобежцев учел, что в Ереване действует Спортшкола имени Ирины Родниной, которая имеет соответствующие условия для проведения соревнований»,- сказала председатель Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.