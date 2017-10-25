Nissan продемонстрировал электрический внедорожник с искусственным интеллектом

Японская автомобильная компания Nissan показала концепт внедорожника IMx. Видеопрезентация новинки размещена на официальном канале марки в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Автомобиль с полностью электрическим приводом оснащен силовой установкой мощностью 430 лошадиных сил и способен пройти на одной зарядке до 600 километров. Система искусственного интеллекта ProPilot дает возможность управления машиной без участия водителя. При включении системы руль автомобиля автоматически убирается в приборную панель, а сиденья в салоне откидываются. Машина также оборудована интеллектуальной системой энергопотребления: во время стоянки машина может либо заряжать свои аккумуляторы, либо возвращать избывток электроэнергии в сеть.

О планах серийного производства автомобиля не сообщается.