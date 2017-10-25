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Премьер-министр Ирака Хайдар аль Абади встретился в Анкаре с президентом Турции Эрдоганом


Премьер-министр Ирака Хайдар аль Абади прибыл в Турци-, где он встретился в Анкаре с президентом Турции Эрдоганом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Миллиет». 

Стороны беседовали с глазу на глаз в течение примерно получаса, после чего встреча продолжилась в расширенном составе.

Как сообщают, самым важным вопросом в повестке визита премьер-министра Ирака Хайдара аль Абади был прошедший 25-го сентября референдум о независимости Северного Курдистана и создавшаяся вокруг него обстановка.

Кроме Эрдогана, премьер-министр Ирака Хайдар аль Абади встретится с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

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