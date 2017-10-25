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Новым спикером парламента Киргизии стал 40-летний депутат Джумабеков


Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии в среду большинством голосов поддержал кандидатуру депутата Дастана Джумабекова, внесенную правящей коалицией, на пост спикера законодательного органа страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в среду во время заседания парламента Чыныбай Турсунбеков заявил об отставке с поста спикера. Свое желание уйти с поста он объяснил необходимостью "снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах", которые прошли в Киргизии 15 октября. После этого коалиция большинства парламента во время внеочередного заседания приняла решение выдвинуть кандидатуру депутата от партии "Кыргызстан" Джумабекова на пост спикера.

 

 



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