В ближайшие дни на территории Армении ожидается погода без осадков

С 26-го по 27-е октября, 29-го – днем, 30-го октября, на территории Армении ожидается погода без осадков.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 28-го октября – вечером, 29-го октября – ночью, в основном, в северных районах, ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 26-го октября постепенно повысится на 1-2 градуса, 27-29-го –снизится на 3-4 градуса.

В Ереване

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване с 26-го по 27-е октября, 29-го – днем, 30-го октября, ожидается погода без осадков. 28-го и 29-го октября, в вечерние часы и ночью возможны дождь и гроза. Температура воздуха 26-го октября постепенно повысится на 1-2 градуса, 27-29-го –снизится на 3-4 градуса.

С 25-го по 28-е октября температура воздуха будет в районе +22-+24 градусов.