Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в начале будущего года в Сочи

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Сочи в конце января – начале февраля 2018 года Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян. «Мы договорились, что следующее заседание межправсовета пройдет в конце января или начале февраля в Сочи», – сказал он.

По его словам, для укрепления Союза необходима реализация совместных проектов в реальном секторе.

«И мы с главами правительств договорились, что эта тема тоже будет обсуждаться на коллегии, где будут представлены пилотные проекты по формированию совместных предприятий», – сказал он.

В Армении сегодня, 25 октября, проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Как передала ранее пресс-служба армянского правительства, в повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Участники заседания рассмотрят некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.

Будут названы страны ЕАЭС, где предполагается провести традиционный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.

В связи с кадровыми изменениями в Кыргызской Республике намечено утвердить новую кандидатуру представителя от Кыргызстана в Совете ЕЭК.

Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.