В ЕАЭС будут основаны общие бренды и предприятия

Для укрепления Евразийского экономического союза в реальном секторе экономики будут осуществляться общие проекты. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян.

«Мы договорились с главами правительств, что эта тема будет в центре внимания коллегии. На обсуждение будут представлены пилотные проекты по созданию евразийских брендов и объединенных предприятий»,- сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян.

В Армении сегодня, 25 октября, проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Как передала ранее пресс-служба армянского правительства, в повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Участники заседания рассмотрят некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.

Будут названы страны ЕАЭС, где предполагается провести традиционный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.

В связи с кадровыми изменениями в Кыргызской Республике намечено утвердить новую кандидатуру представителя от Кыргызстана в Совете ЕЭК.

Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.