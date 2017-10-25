Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает важной диверсификацию транспортного сообщения между странами ЕАЭС

Премьер-министр Армении Карен Карапетян уверен, что в нынешнее время нельзя говорить о модернизации и конкурентоспособности экономики без цифровой повестки. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

«Понятно, что для решения этой масштабной задачи необходимо учесть особенности экономик и не создавать для бизнеса дополнительных затрат. Думаю, в этом вопросе наши позиции близки и приемлемы»,-сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян,

По его словам, он надеется, что согласованная транспортная политика будет способствовать диверсификации транспортного сообщения между странами ЕАЭС.

«В условиях отсутствия общих границ с остальными странами-членами ЕАЭС, для нас вопросы логистики более, чем актуальны»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян,

По его словам, в будущем году планируется провести «Евразийскую неделю» в Армении. Это проистекает из логики интеграционных процессов и способствует разворачиванию диалога между бизнесом и государствами.

«Будем рады принимать в Армении участников и выражаем надежду, что мероприятие будет продуктивным для всех участников»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян,

В Армении сегодня, 25 октября, проходит заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Как передала ранее пресс-служба армянского правительства, в повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.

Участники заседания рассмотрят некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.

Будут названы страны ЕАЭС, где предполагается провести традиционный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.

В связи с кадровыми изменениями в Кыргызской Республике намечено утвердить новую кандидатуру представителя от Кыргызстана в Совете ЕЭК.

Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.