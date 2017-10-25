Хирурги из США успешно разделили сиамских близнецов с общей головой

Врачи из США заявили об успешном завершении уникальной операции по разделению сиамских близнецов с общей головой и черепом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Детского госпиталя Филадельфии.

"Через пять месяцев после проведения операции, мы с радостью готовы заявить, что и Эрин, и Эбби Делейни прекрасно себя чувствуют и продолжают восстанавливаться после сложной операции, которую им пришлось пережить. Мы провели одну из самых ранних операций подобного типа. Чем раньше они проводятся, тем быстрее организм ребенка ликвидирует их последствия, и поэтому мы постарались провести ее в самые сжатые сроки", — заявил Джесс Тейлор (Jesse Taylor), один из участников операции.

Фото : The Children’s Hospital of Philadelphia