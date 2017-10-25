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СМИ: Apple вдвое сократит поставки iPhone X


Компания Apple в два раза сократит объемы поставок смартфона iPhone X, запланированные на этот год. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Nikkei.

Причина сложившейся ситуации - технические проблемы с функцией распознавания лица. По данным агентства, трудности возникли при подсоединении OLED-панелей, и хотя проблему в целом решили еще в июле, сложности при сборке модуля распознавания лица пользователя продолжили возникать. Как сообщается, исправить ситуацию удалось только к концу сентября. 

Apple должна производить порядка 10 млн iPhone X в месяц, однако с учетом того, что старт продаж смартфона намечен на 3 ноября, в этом году компания сможет поставить только 20 млн устройств, что в два раза меньше того, что планировалось изначально, отмечает Nikkei.



 



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