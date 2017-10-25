Буш-старший извинился после обвинений актрисы в домогательствах

Бывший президент США Джордж Буш-старший извинился за то, что мог случайно обидеть актрису Хезер Линд, обвинившую его в сексуальных домогательствах. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на полученное заявление от экс-главы страны.

"Президент Буш никогда ни при каких обстоятельствах намеренно не стал бы причинять кому-либо неудобства, он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд", — сообщил изданию экс-президент.

Ранее Линд обвинила Буша-старшего, который прикован к инвалидному креслу, в сексуальных домогательствах во время фотосессии четыре года назад на мероприятии, посвященном сериалу "Поворот: Шпионы Вашингтона".

Актриса рассказала в сети Instagram о том, что он, сидя в кресле-коляске, потрогал ее сзади в присутствии его жены Барбары Буш, а также рассказал "грязную" шутку. Позже Линд удалила публикацию, а ее обвинения вызвали негодование у некоторых пользователей соцсети, поскольку, по их мнению, подобными словами она оскорбляет людей, ставших жертвами реальных домогательств и насилия.