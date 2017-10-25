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Рахой призвал восстановить закон в Каталонии и провести выборы


Правительство Испании считает первоочередными задачами восстановление закона и проведение выборов в Каталонии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Мариано Рахой.

"Во-первых, надо восстановить законность, поэтому мы задействовали 155 статью конституции (ограничивающую самоуправление Каталонии — ред.), затем провести выборы в течение шести месяцев – со всеми гарантиями, избежав такой вызывающей сожаление ситуации, какую мы наблюдали во время референдума", — заявил Рахой, выступая в испанском конгрессе депутатов.

Он призвал к "восстановлению нормального сосуществования в Каталонии, которое было разрушено", а также не допустить ухудшения экономической ситуации.

Глава испанского кабинета министров заявил, что "ситуация стала крайне сложной, поскольку председатель каталонского правительства и женералитет поставили себя вне закона". "Она тяжелая, поскольку произошел раскол в обществе. Вызывает беспокойство влияние на экономику", — сказал Рахой.

 

 

 



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