Вопрос признания на рынках ЕАЭС проб на армянских ювелирных изделиях будет решен в середине 2018-го года

Вопрос взаимного признания на рынках ЕАЭС проб на ювелирных изделиях будет решен в середине 2018-го года. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал советник министра экономического развития и инвестиций Армении Гагик Мкртчян. Накануне в Ереване обсуждались вопросы снятия ограничений на внутренним рынках ЕАЭС в 2018-2019 годах и приш;и к определенным соглашениям в этих вопросах.

«В начале этого года армянская сторона все время поднимала эти вопросы, и этот вопрос был рассмотрен как ограничение на внутреннем рынке ЕАЭС, что, естественно, должно было получить решение. Вчера вопрос был заслушан, соответствующее соглашение было подписано»,- сказал советник министра экономического развития и инвестиций Армении Гагик Мкртчян.

По его словам, эти соглашения являются серьезным прогрессом, поскольку вопрос сильно беспокоил армянских представителей отрасли. На российском рынке наблюдалось недоверие к армянской ювелирной продукции.

«Говорили, что это недоверие обусловлено тем, что у нас пробы ставят частники, хотя это странный довод. Почему госслужащий должен рассматриваться как более честный сотрудник, чем частное лицо? Если хотите – все наоборот: это собственный бизнес, и частное лицо более ответственно по вопросам качества, поскольку в обратом случае он утратит бизнес»,- сказал советник министра экономического развития и инвестиций Армении Гагик Мкртчян.

По его словам, в декабре в Астане армянской стороне представят проекты урегулирования вопроса, затем состоится согласование со сторонами, и соглашения будут готовы к подписанию.

«Признание армянских проб на ювелирных изделиях будет в силе в РФ, на рынках ЕАЭС, то же самое будет относиться и к другим странам: их пробы будут признаны и в Армении, и в ЕАЭС»,- сказал советник министра экономического развития и инвестиций Армении Гагик Мкртчян.

По его словам, армянская сторона пошла на определенные уступки: на внутреннем рынке будут ведены определеннные строгости по отношению к ювелирным ком паниям, которых на сегодня – 8.

«Мы должны иметь механизмы контроля и применять их до выхода изделия на розничный рынок. Проверки будут проводиться без создания у бизнесменов паники, без нарушения хода работы, избирательным путем»,- сказал советник министра экономического развития и инвестиций Армении Гагик Мкртчян.

По его словам, он надеется, что Армения закроет год с 50-60%-ным ростом экспорта в отрасли производства бриллиантов, а в ювелирном деле – 2-хкратным увеличением показателей.