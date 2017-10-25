Погашен и выпущен в обращение совместный почтовый блок с двумя марками, оформленными армянским и персидским орнаментом
25-ого октября 2017 года в обращение выходит почтовый блок с двумя марками, посвященный теме “Международное. Совместный выпуск Армения - Иран". Как передает «Арменпресс», церемония погашения состоялась в ЗАО «Айпост», в ней принимали участие вице-посол ИРИ в Армении Али Насер Собханипур, замминистра транспорта, связи ки ИТ Арман Хачатрян.
Почтовый блок с двумя марками оформлен армянским и персидским орнаментом.
На почтовой марке с номиналом 300 драм изображена персидская Голубая мечеть, которая находится в городе Ереване, а на почтовой марке с номиналом 350 драм изображен армянский Собор Святого Христа Всеспасителя, который находиться в городе Исфахане.
Дата выпуска: 25 октября 2017 г.
Дизайнер: Ваагн Мкртчян
Типография: Cartor, Франция
Размер п. марки: 45,0 x 33,0 мм
Размер п. блока: 130,0 x 70,0 ммТираж: 20 000 шт.