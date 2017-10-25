Погашен и выпущен в обращение совместный почтовый блок с двумя марками, оформленными армянским и персидским орнаментом

25-ого октября 2017 года в обращение выходит почтовый блок с двумя марками, посвященный теме “Международное. Совместный выпуск Армения - Иран". Как передает «Арменпресс», церемония погашения состоялась в ЗАО «Айпост», в ней принимали участие вице-посол ИРИ в Армении Али Насер Собханипур, замминистра транспорта, связи ки ИТ Арман Хачатрян.

Фото: Феликса Арустамяна

Почтовый блок с двумя марками оформлен армянским и персидским орнаментом.

На почтовой марке с номиналом 300 драм изображена персидская Голубая мечеть, которая находится в городе Ереване, а на почтовой марке с номиналом 350 драм изображен армянский Собор Святого Христа Всеспасителя, который находиться в городе Исфахане.

Дата выпуска: 25 октября 2017 г.

Дизайнер: Ваагн Мкртчян

Типография: Cartor, Франция

Размер п. марки: 45,0 x 33,0 мм

Размер п. блока: 130,0 x 70,0 мм

20 000 шт.