Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны дать четкую оценку ненормальному поведению Азербайджана: Армен Рустамян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны выступить с адресным заявлением и дать четкую оценку ненормальному поведению Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал депутат от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

Коснувшись встречи президентов в Женеве, Армен Рустамян указал: «Опыт показывает, что во время встреч Азербайджан демонстрирует одно поведение, а после завершения встреч возвращается к исходному пункту».

При этом парламентарий выразил мнение, что армянская сторона не должна отказываться от переговоров, поскольку альтернатива переговорам – широкомасштабная война.

«Мы всегда должны быть готовы к войне», – сказал Армен Рустамян, добавив: «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в свою очередь должны сделать вывод и обеспечить мирные переговоры. Сейчас же не обеспечены не только мирные переговоры, но и попросту переговоры как таковые».

«Встречи нельзя отождествлять с переговорами. Переговоры подразумевают присутствие всех сторон конфликта за столом переговоров. А Республика Арцах здесь не представлена давно. МГ ОБСЕ должна четко указать на ненормальность поведения Азербайджана», – отметил Армен Рустамян.

Очевидно, что содержание состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана не по душе Баку. Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами в Национальном Собрании Армении депутат от фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян.

По его словам, Азербайджан считает, что вопрос должен быть урегулирован без каких-либо уступок с его стороны, посему каждый раз возвращается к исходной точке.

«Все четко: либо ведем переговоры, либо воюем. Азербайджан пытается совмещать и то, и другое, что невозможно. Естественно, что мы должны работать в обеих плоскостях, быть готовыми и к тому, и к другому. Это возможно, чем мы и занимаемся», – сказал он.

В Женеве 16 октября состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Переговоры глав государства были проведены по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции Постоянного представителя Швейцарской Конфедерации при ООН и других международных организациях. В тот же день в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым переговоров. «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, у нас нет, касательно вариантов решения проблемы. Но мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать такого решения, и с этой целью мы сделаем всё, наряду с этим обеспечивая развитие Армении, экономически укрепляя нашу страну», – сказал президент Саргсян.