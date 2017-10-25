Армен Рустамян опровергает слухи о том, будто в будущем году АРФД получит портфель вице-премьера. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал 25-го октября в беседе с журналистами.

Руководитель парламентской фракции АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Армен Рустамян назвал ложью муссируемые в СМИ слухи о том, будто в 2018 году АРФД получит портфель вице-премьера, и этот пост займет секретарь фракции данной политической силы Агван Варданян.

«Это ложь, разговоров об этом нет», – сказал сегодня Армен Рустамян в беседе с журналистами в Национальном Собрании РА.

В ответ на вопрос, если все же АРФД будет предложен этот портфель, кто займет пост вице-премьера, Армен Рустамян сказал: «Мы не руководствуемся многочисленными „если”».

В прессе распространились слухи о том, будто в 2018 году АРФД получит один из 3 портфелей вице-премьера, и этот пост займет секретарь фракции данной политической силы Агван Варданян.