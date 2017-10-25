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Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала Договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС


Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в среду ратифицировала Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Реализация Договора о Таможенном кодексе будет отвечать принципам и целям Евразийского экономического союза, защите экономических интересов Беларуси, повышению эффективности таможенного контроля, ускорению совершения таможенных операций, внедрению передовых методов таможенного администрирования", - отметил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько, выступая в парламенте.

К Договору о Таможенном кодексе ЕврАзЭС Белоруссия присоединилась 11 апреля 2017 года. Для вступления в силу закона о ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС он должен быть принят верхней палатой (Советом республики) парламента и подписан президентом Белоруссии.

Предполагается, что Договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС начнет действовать на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России с 1 января 2018 года.



 



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