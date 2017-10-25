Министерство по охране природы Армении отозвалось на сигнал о медведях, которых содержат в неволе

Международная организация International Animal Rescue выразила тревогу по поводу условий содержания медведей, которых содержат в неволе в Армении, сообщив, что их содержат в тесных клетках, в грязи и полуголодном состоянии. В ответ на запрос «Арменпресс», начальник управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армен Варданян сообщил, что об этой проблеме он узнал из СМИ.

«Этот сигнал был передан соответствующему органу, они уже занимаются проблемой. Инспекционный орган выяснит, соответствуют ли условия содержания медведей международным стандартам»,-сказал он.

Как сказал начальник управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армен Варданян, в Министерстве по охране природы Армении создана рабочая группа, которая, совместно с общественными организациями, предприняла с прошлого года инициативу изменения закона «О фауне» по части условий содержания животных, которых содержат в неволе в Армении.

«Проект закона уже введен в оборот»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армен Варданян.

По его словам, по новому закону на одного медведя должно быть отведено 25 кв м.

«Владелец должен будет иметь соответсвующий документ об условиях содержания медведя, справку от ветврача о состоянии здоровья медведя»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении Армен Варданян.

опубликовала статью о неутешительных условиях, в которых содержат в Армении медведей.

На днях газета Daily Mail