Бабушка с парашютом: как жительница США отметила 94-й день рождения

Оригинально отметила свой 94-й день рождения Эйла Кэмпбелл из Пенсильвании, США, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Жительница США Эйла Кэмпбелл необычно отметила свой 94-й день рождения, совершив прыжок с парашютом. Во время прыжка супербабушка сохраняла спокойствие и все делала уверенно. Приземлившись, Эйла заявила, что когда ей исполнится 95 лет, она снова прыгнет с парашютом. Но до мирового рекорда ей еще далеко — в настоящее время самой пожилой парашютисткой в мире является жительница Бразилии Аида Мендис. Она совершила прыжок в возрасте 103 лет в 2013 году.