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Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге


Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 4-тур, в котором  Арман Микаэлян одержал победу над французским шахматистим Пайеном Арнауди.

Другие представители Армении – Ованес Акопян, Айк Ерицян сыграли вничью; Саргис Мкртчян, Артур Давтян и Владимир Погосян одержали победы.

Гроссмейстер Арман Микаэлян отстает от лидера на 1 очко.

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