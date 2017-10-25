Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге
Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 4-тур, в котором Арман Микаэлян одержал победу над французским шахматистим Пайеном Арнауди.
Другие представители Армении – Ованес Акопян, Айк Ерицян сыграли вничью; Саргис Мкртчян, Артур Давтян и Владимир Погосян одержали победы.Гроссмейстер Арман Микаэлян отстает от лидера на 1 очко.
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