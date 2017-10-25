Президент Армении Серж Саргсян принял глав делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 25 октября, принял глав делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саргсян принял в частности премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна, председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, премьер-министра Киргизской Республики Сапара Исакова, премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова, премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева, а также председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

Президент Саргсян приветствовал премьер-министров стран-членов ЕАЭС, выразив уверенность, что заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване будет эффективным и послужит интересам продвижения евразийской интеграции, а также поспособствует реализации договоренностей, достигнутых 2 недели назад на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Серж Саргсян отметил важность деятельности совета и поблагодарил за активную и эффективную работу.

Подчеркнув, что знаком с повесткой дня ереванского заседания, Серж Саргсян, в числе вынесенных на обсуждение вопросов особо отметил вопрос устранения технических ограничений , что, по его словам, препятствует свободному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы на общем рынке, а последнее негативно сказывается на ожидаемом от интеграционных процессов результате.

Президент выразил надежду, что как этот, так и другие включенные в повестку актуальные вопросы в результате совместных обсуждений получат решения, и пожелал успехов.

Серж Саргсян отметил важность неофициальных контактов во время встреч в подобном формате, которые способствуют лучшему узнаванию страны, принимающей заседание.

Члены Евразийского межправительственного совета поблагодарили за созданные в Армении с целью эффективного проведения заседания замечательные условия, отметив, что настроены обстоятельно обсудить включенные в повестку все актуальные для стран-участниц вопросы, найти совместные решения, двигаться вперед и, сохраняя темп, реализовать решения, которые принимаются на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил важность проводимой работы и с точки зрения движения вперед в соответствии с современными тенденциями экономической жизни, чтобы экономики стран-участниц Союза могли сохранять конкуренцию, обеспечивая для граждан комфортную жизнь и благополучие.