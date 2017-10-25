Министр обороны Армении Виген Саргсян против закона, освобождающего от уголовной ответственности уклонистов за определенную плату
Министр обороны Армении Виген Саргсян против закона, освобождающего от уголовной ответственности уклонистов за определенную плату.
Нельзя за деньги откупиться от выполнения гражданского конституционного долга и полагать, что все нормально. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян, в ходе обсуждения в Национальном Собрании проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего».
Как передает «Арменпресс», отвечая на вопрос депутата от фракции «Выход» Мане Тандилян о том, может ли закон повлиять на уклонившихся от службы лиц, в отношении в армии которых по достижении 27 лет за определенную плату прекращается розыск, министр заметил: «Я считаю, что нельзя за деньги откупиться от выполнения гражданского конституционного долга и полагать, что все нормально. То есть у кого-то деньги есть, он платит и не служит. А у другого денег нет, и он служит. Я, как министр, против такого подхода».Виген Саргсян также отметил, что лица, уклонившиеся в нарушение законодательства от службы, даже потом заплатив, не могут быть приняты на гражданскую службу.