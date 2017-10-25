Министр обороны Армении Виген Саргсян против закона, освобождающего от уголовной ответственности уклонистов за определенную плату.

Нельзя за деньги откупиться от выполнения гражданского конституционного долга и полагать, что все нормально. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саргсян, в ходе обсуждения в Национальном Собрании проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего».

Как передает «Арменпресс», отвечая на вопрос депутата от фракции «Выход» Мане Тандилян о том, может ли закон повлиять на уклонившихся от службы лиц, в отношении в армии которых по достижении 27 лет за определенную плату прекращается розыск, министр заметил: «Я считаю, что нельзя за деньги откупиться от выполнения гражданского конституционного долга и полагать, что все нормально. То есть у кого-то деньги есть, он платит и не служит. А у другого денег нет, и он служит. Я, как министр, против такого подхода».

Виген Саргсян также отметил, что лица, уклонившиеся в нарушение законодательства от службы, даже потом заплатив, не могут быть приняты на гражданскую службу.