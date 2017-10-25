СМИ: Жирона объявила короля Испании персоной нон грата

Король Испании Филипп VI был объявлен персоной нон грата в каталонском городе Жирона, где сильны позиции сторонников независимости Каталонии. Такое решение во вторник вечером принял городской совет Жироны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду региональная газета Ara.

Предложение объявить испанского монарха нежелательным для города лицом было поддержано большинством голосов на пленарном заседании городского совета. Помимо этого статус персоны нон грата в Жироне на этом же голосовании получил полномочный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мийо.

Горсовет Жироны наряду с этим большинством голосов заявил об отказе поддержать действие статьи 155 конституции Испании, о вступлении в силу которой ранее объявил премьер-министр страны Мариано Рахой. Этот шаг был сделан в ответ на референдум о независимости Каталонии и предполагает частичное временное ограничение местного самоуправления в автономии.