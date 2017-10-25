Трамп возобновил прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении приема беженцев в США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Истекший 24 октября 120-дневный запрет на прием беженцев усилил безопасность страны, говорится в тексте указа.

"Госсекретарь, министр внутренней безопасности и директор национальной разведки дали заключение, что улучшения в процессе отбора, предусмотренном программой приема беженцев, вполне адекватны для того, чтобы обеспечить безопасность и благосостояние США, а также (дали заключение, что) госсекретарь и министры могут возобновить эту программу и при этом будут реализовывать специальные меры в отношении некоторых категорий беженцев, чей въезд в страну по-прежнему является потенциальной угрозой безопасности США", — говорится в указе Трампа.

При этом вводятся дополнительные ограничения при отборе беженцев из ряда стран, которые будут действовать 90 дней.

AP Photo / Pablo Martinez Monsivais