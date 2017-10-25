В Ереване началось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян.

до этого главы правительства стран ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян сфотографировались вместе.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоится позже. На заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе предстоят выступления глав правительств стран ЕАЭС. председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саргсян выступит с заявлением для прессы.

Как передает «Арменпресс» , в повестку дня включены вопросы в сфере информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Среди ключевых тем – обсуждение Порядка проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, Плана мероприятий («дорожной карты») по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018–2019 годы.Участники заседания рассмотрят некоторые вопросы формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.Еще один вопрос повестки дня – обсуждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018–2020 годы.Будут названы страны ЕАЭС, где предполагается провести традиционный выставочный форум «Евразийская неделя» в 2018–2020 годах.В связи с кадровыми изменениями в Кыргызской Республике намечено утвердить новую кандидатуру представителя от Кыргызстана в Совете ЕЭК. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.