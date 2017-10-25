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В Армении снят запрет на импорт мяса птицы из Германии и Польши


Принимая за основу официальное сообщение Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) касательно  ликвидации вспышки вируса птичьего гриппа в Польше и Германии Государственная служба безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении сняла запрет на импорт.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Государственной службы безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства Армении, с 24 октября разрешен импорт из этих стран живой птицы, мяса птицы и сырья, инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов, добавок, полимерных и картонных ящиков, прокладок.

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