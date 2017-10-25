Турецкие власти интересуются выборами Константинопольского патриарха армян: губернатор Стамбула

24-го октября глава религиозного совета Константинопольского патриархата ААЦ епископ Саак Машалян, архиепископ Арам Атешян, председатель совета попечителей госпиталя церкви СВ. Спасителя Петрос Шириноглу, руководитель инициативной группы по выборам Константинопольского патриарха армян Саргис Кюлегеч посетили губернскую управу Стамбула, встретившись здесь с губернатором Стамбула Васипом Шагином. Об этом «Арменпресс» сообщили в Константинопольском патриархате ААЦ.

Губернатор Стамбула обменялся с делегацией мыслями по поводу последних развитий в вопросе выборов Константинопольского патриарха армян, выслушал представителей армянской общины и передал им намерения государства по указанному поводу.

Как сказал губернатор Стамбула Васип Шагин, Турецкие власти интересуются выборами Константинопольского патриарха армян и просил передать общине, что поводов для беспокойства в этом вопросе нет.