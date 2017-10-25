Российские зенитчики прибыли в Армению после боевых стрельб из ЗРК С-300В на полигоне «Капустин Яр»

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области завершили полевой выход, в ходе которого совершили боевые пуски из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и прибыли в пункт постоянной дислокации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, за недельный период зенитчики получили допуск к боевым стрельбам, сдав зачеты и нормативы по технической и специальной подготовке и на оценку «хорошо» выполнили боевые стрельбы из ЗРК С-300В в ходе проведения дивизионных тактических учений.

Зенитно-ракетные батареи С-300В на тактических учениях впервые выполнили боевые пуски по мишеням, имитирующим активные действия условного противника, выпущенным со стратегических бомбардировщиков.

Всего к мероприятиям полевого выхода зенитчиков было привлечено более 150 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.