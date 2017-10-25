Сенат Польши выражает своей резолюцией подчеркнутое отношение к армянской общине

Визит председателя НС Армении Ара Баблояна в Польшу был важным с нескольких позиций. Во-первых, он придал новую силу развитию межпарламентского сотрудничества, затем – он важен с точки зрения развития отношений между Арменией и ЕС, поскольку Польша является одним из инициаторов Восточного партнерства, а Армения придает важное значение сотрудничеству с ЕС в рамках данной программы.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал посол Армении в Польше Эдгар Казарян, комментируя визит председателя НС Армении Ара Баблояна в Польшу.

- Г-н посол, как вы оцениваете визит председателя НС Армении Ара Баблояна и возглавляемой им делегации в Польшу? Какие важные акценты вы выделите?

- Вообще, визиты высокого уровня важны в отношенях между странами. Они не только укрепляют дружбу между странами и народами и обогащают историю дипломатических отношений, но и предоставляют возможность ознакомиться с позициями сторон по различным вопросам. Несмотря на высокий уровень межпарламентского сотрудничества между обеими странами, последний визит на уровне спукера парламента состоялся в 2009 году. Визит председателя НС Армении Ара Баблояна в Польшу был важным с нескольких позиций. Во-первых, он придал новую силу развитию межпарламентского сотрудничества, затем – он важен с точки зрения развития отношений между Арменией и ЕС, поскольку Польша является одним из инициаторов Восточного партнерства, а Армения придает важное значение сотрудничеству с ЕС в рамках данной программы.

Важно было и то, что визит состоялся в юбилейним году – отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей и 650-летие предоставления армянам эксклюзивных привилегий в Польше.

- В ходе визита состоялся ряд встреч председателя НС Армении Ара Баблояна с высокопоставленными лицами Польши. Какие договоренности были достигнуты относительно дальнейшего сотрудничества и в каких отраслях?

- Прежде всего, в ходе визита состоялся ряд встреч председателя НС Армении Ара Баблояна с президентом Польши Анджеем Дудой, председателем Сената Станиславом Карчевским, председателем Сейма Мареком Кухчиньским, вице-премьером Петром Глинским, депутатами Сената и Сейма и пр. С деталями можно ознакомиться на сайте НС Армении. В центре внимания на встречах были вопросы развития сотрудничества – в широком смысле, в частности, развития межпарламентского сотрудничества. Председатель НС Армении Ара Баблоян представил подходы Армении к различным геополитическим развитиям и региональным вопросам. В частности, он представил четкие подходы властей Армении к мирному урегулированию карабахского конфликта и предпринимаемые в этом вопросе усилия. С учетом того, что в 2018 году будут отмечаться 100-летние юбилеи Независимости Польши и Первой Республики Армения, стороны обменялись приглашениями для участия в юбилейных торжествах.

- Во время встречи с президентом Польши председатель НС Армении Ара Баблоян особо отметил еоль Польши – как соавтора Восточного партнерства, в деле укрепления отношений между Арменией и ЕС. Каково значение визита председателя НС Армении Ара Баблояна в преддверии саммита Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе?

- Визит председателя НС Армении Ара Баблояна был организован в 2-стороннем формате и напрямую не связан с саммитом Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе, однако он стал поводом для обсуждения перспектив развития отношений между Арменией и ЕС.

- Сенат Польши, в преддверии 650-летия предоставления армянам эксклюзивных привилегий в Польше, принял резолюцию. Каково знаение этой резолюции?

- Резолюция, принятая 19-го октября, имеет историческое значение. Сенат Польши выражает своей резолюцией подчеркнутое отношение к армянской общине, оценивая ее роль и заслуги в государственной жизни страны. Думаем, что произошедшее является значимым событием не только для армянской обшины Польши, но и для всего армянского народа. До этого мы стали свидетелями принятия резолюций, осуждающих Геноцид армян со стороны многих парламентов, в том числе, и польского. Особенностью последней резолюции Сената Польши является то, что она относится к славным страницам истории армянского народа, давая официальную оценку значимой деятельности в течение столетий части армянского народа, проживающей в Польше. Примечательно, что резолюция была принята единогласно, что само по себе бывает не столь часто. Это свидетельствует о положительном отношении к армянам со стороны польского общества в целом. Для нас символичным стало и то, в какое время была принята резолюция – после открытия в фойе Сената выставки «Армяне в Польше» при участии председателя НС Армении Ара Баблояна. Принятие резолюции усилит вековую дружбу между обоими народами, выражая их взаимное уважение и симпатию.