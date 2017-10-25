Левон Мнацаканян представил Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк»

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян накануне, 24 октября, принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха.

В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск.

В частности Левон Мнацаканян представил послу Анджею Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.

Отметим, 22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие. Как сообщила пресс-служба министерства обороны Республики Арцах, противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из минометов (5 снарядов) и ПТРК «Спайк» (1 ракета). А 23 октября, около 15:05, в восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив ПТРК «Спайк».