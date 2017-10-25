Курдский регион готов заморозить итоги референдума и начать диалог с Багдадом

Власти Иракского Курдистана готовы заморозить итоги референдума о независимости и начать диалог с Багдадом на основе конституции страны. Об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, говорится в распространенном в среду утром заявлении правительства автономии.

"Опасная ситуация и напряженность, с которыми сталкиваются Ирак и Курдистан, заставляют всех нас взять на себя историческую ответственность и не допустить дальнейшей конфронтации между иракскими войсками и "пешмерга" (курдские военизированные формирования), - отмечается в нем. - Нападения и столкновения между ними с 16 октября и до настоящего времени привели к жертвам с обеих сторон, они толкают нас к войне на истощение, еще большему кровопролитию и, следовательно, к разрушению социальной материи между образующими ее составными частями (различными этно-конфессиональными группами) в Ираке".

"Противостояние между сторонами не принесет победы ни одной из них, а лишь приведет страну к полному уничтожению, затронув все аспекты жизни, - подчеркивается в коммюнике. - В этой связи, исходя из наложенной на нас ответственности перед народом Курдистана и Ирака, мы предлагаем правительству [в Багдаде], иракской общественности и мировому сообществу следующее: немедленно прекратить огонь и остановить все военные операции в курдском регионе; заморозить результаты референдума; начать открытый диалог между правительством региона и федеральными властями на основе иракской конституции".