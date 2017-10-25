Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения минометы: с армянской стороны потерь нет

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения, стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО Арцаха, после полудня 24-го октября азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня, проявляла активность и применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и минометы. В частности, в направлении позиций в Мартуни и Мартакерте она применила минометы калибра 60 мм, 23 выстрела, с армянской стороны потерь нет.

Вечером и ночью обстановка была спокойной. Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».