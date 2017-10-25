Си Цзиньпин избран генеральным секретарем ЦК КПК

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва на своем 1-м пленуме в среду переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК. Как передает Арменпресс, об этом сообщил корреспондент ТАСС из Дома народных собраний, где состоялся пленум.

Си Цзиньпин также занимает должность главы государства - председателя КНР.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в среду также избрал Си Цзиньпина председателем Военного совета ЦК КПК, заместителями председателя стали генералы Сюй Цилян и Чжан Юся.В КНР Военный совет ЦК КПК руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК), он осуществляет свои функции параллельно с государственным органом по управлению вооруженными силами - Центральным военным советом (ЦВС) КНР.





