Европейские индексы - 24-10-17

МОСКВА, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.08% и составил 13013.19 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5394.80 пункта, британский FTSE вырос на 0.03% и составил 7526.54 пункта, российский MICEX снизился на 0.10% и составил 2061.79 пункта, а RTSI снизился на 0.05% и составил 1129.16 пункта.