Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 23 и 24 октября, раскрыто 5.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 9 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, 2 случая незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, злоупотребления должностными полномочиями и умышленного уничтожения имущества, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи, по 1 случаю грабежа и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.