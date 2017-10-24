Актер Армен Джигарханян подал заявление на развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

"Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно", — пояснил друг актера Артур Согоманян. По его словам, супруга Джигарханяна "увела у него все".

Актера госпитализировали 10 октября в состоянии средней тяжести, при этом Джигарханян поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю жену. Позднее СМИ сообщили о намерении актера подать на развод.