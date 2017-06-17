Предстоящие на 25 октября мероприятия
21:07, Октябрь 24, 2017
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- 21:42 Из 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 5
- 21:25 Джигарханян подал заявление на развод
- 21:10 Российские саперы за сутки в Дейр-эз-Зоре разминировали 36 гектаров
- 21:07 Предстоящие на 25 октября мероприятия
- 20:48 Российская сторона работает над открытием транзитного сообщения через Южную Осетию: Максим Соколов
- 20:33 Главы правительств Армении и Кыргызстана обсудили вопросы развития двусторонних экономических отношений
- 19:57 Глава компании «Газпром» ожидает, что объем поставок газа из России в Армению в 2018 году увеличится
- 19:53 Армяно-российские отношения развиваются по всем направлениям: глава правительства России
- 19:47 Ответ будет очень болезненным: министр обороны Арцаха о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана
- 19:45 Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Палаты депутатов Мексики
- 19:27 Президент Армении направил поздравительное послание президенту Замбии
- 19:26 Главы правительств Армении и РФ обсудили перспективы развития армяно-российского сотрудничества
- 19:20 Россия готова принять участие в развитии свободной экономической зоны Мегри: Дмитрий Медведев
- 19:18 Глава МИД Республики Арцах принял депутатов из Мексики
- 19:14 Президент Армении принял председателя правительства России Дмитрия Медведева
- 19:04 РФ готова расширить сотрудничество с Арменией в сфере сельского хозяйства: Дмитрий Медведев
- 18:54 Главе Каталонии предложили провести дебаты с правительством Испании в парламенте
- 18:36 Союзнические отношения наших стран из года в год динамично развиваются: главы правительств Армении и РФ подвели итоги переговоров
- 18:33 Цена на российский газ для Армении в 2018 году останется неизменной: председатель правительства РФ
- 18:25 Предстоящие на 25 октября мероприятия
- 18:11 Telegraph: Елизавета II получила в качестве призовых на скачках почти $9 млн
- 18:07 Очередное пленарное заседание 6-й сессии Национального собрания Республики Арцах 6- го созыва состоится 26-го октября
- 18:01 Подписан ряд документов, касающихся армяно-российского сотрудничества в различных сферах
- 17:52 Председатель правительства РФ воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян
- 17:50 Задача наших аналитиков и ученых – правильно представлять ситуацию, четко видеть и прогнозировать события: президент Армении
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-17
- 17:44 Азиатские индексы - 24-10-17
- 17:34 Назван правильный способ выдавливания прыщей
- 17:30 Шварценеггер пообещал все исправить в новом «Терминаторе»
- 17:23 Медведев считает, что России и Армении удалось преодолеть полосу экономических сложностей
- 17:20 AFP: мировое производство вина упало до рекордно низкого за более чем 50 лет уровня
- 17:05 Премьер-министр Армении видит большой потенциал для углубления армяно-российских двусторонних отношений
- 16:52 Председатель Национального Собрания принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Бразилия
- 16:48 Саудовская Аравия объявила о создании самого инновационного города в мире
- 16:34 В правительстве Армении проходит встреча с глазу на глаз премьер-министра Армении Карена Карапетяна с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
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14:56, 20.10.2017
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